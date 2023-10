La Caravane de l’agroécologie a été lancée jeudi, 19 octobre à la ferme pédagogique El berima (Ben Arous), et ce, à l’initiative de l’Association tunisienne de permaculture (ATP). Son périple se poursuivra jusqu’au 23 Octobre 2023.

La caravane, s’arrêtera dans 4 fermes à Mornag Boumhel El Bassatine, à Kasserine, Metlaoui et Ghomrassen, ou les participants prendront connaissance du fonctionnement des fermes agroécologiques et des solutions qui y sont montées pour le maintien d’une agriculture résiliente. Au programme de la caravane figurent des présentations sur les thématiques des pesticides en Tunisie, ” les semences paysannes”, “l’agriculture oasienne” et “la permaculture comme mode de vie alliance for Food Sovereignty in Africat d’agriculture résiliente”.

Dans les années à venir, les cycles des cultures seront de plus en plus perturbés, les agriculteurs de plus en plus menacés de perdre leur récolte. Intégrer les pratiques de l’agroécologie devient ainsi une solution d’adaptation aux changements climatiques.

C’est pour faire face aux enjeux des changements climatiques que l’association oeuvre à développer “des solutions pour maintenir les agriculteurs sur leur terre, en devenant résilients et en leur offrant des techniques pour continuer à cultiver les terres, tout en régénérant les sols et en créant une biodiversité”. Ainsi, les consommateurs tunisiens ont la garantie de consommer des produits sains et locaux.

Dans cette activité, l’ATP est soutenue par l’Alliance africaine pour la souveraineté alimentaire (AFSA- Alliance for Food Sovereignty in Africa) et l’Association française Terre et Humanisme, qui oeuvre à promouvoir l’agroécologie, en France et à l’international.