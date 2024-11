L’Association tunisienne de la permaculture (ATP) a lancé une série de webinaires destinés aux promoteurs de projets d’agriculture biologique.

Ces rencontres en ligne visent à former les agriculteurs et les équiper des connaissances et des moyens requis pour mener et réussir leurs projets.

Le premier webinaire sera organisé, le 3 novembre 2024, à 14h30, sur la thématique du marketing des produits biologiques. Les promoteurs intéressés peuvent s’inscrire sur la page de l’association sur Facebook.

En Tunisie, les superficies certifiées BIO, sont estimées à 227 mille hectares, dont 67,5% des oliviers. Le pays compte environ 7928 opérateurs en agriculture biologique et connait actuellement une tendance vers la promotion d’un modèle d’agriculture plus respectueux de l’environnement, mais qui reste encore à petite échelle, celui de l’agrécologie.

En 2023, la production totale de l’agriculture biologique a atteint 883,142 mille tonnes, selon la direction générale de l’agriculture biologique au Ministère de l’Agriculture.