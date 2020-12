La société ” Digital cultural eXperience ” vient de proposer à travers une nouvelle application numérique, une visite virtuelle des sept sites classés patrimoine mondial en Tunisie.

Cette application https://culturedigitale.co/index.php/patrimoine-mondial-en-tunisie/ offre à tout le monde, particulièrement aux Tunisiens et aux enfants, la possibilité de prendre connaissance de leur patrimoine historique de manière à les inciter à visiter les vestiges et sites culturels notamment, les enfants et leur permet de connaitre leur histoire et le faire connaître aux autres.

Cette application facilite la visite virtuelle des sites de patrimoine mondial en Tunisie grâce à une carte interactive et des photos immersives en 360°, et offre aux visiteurs un voyage dans le temps et dans l’espace en partant de Carthage à El Djem, en passant par Kerkouane, Dougga, Tunis, Sousse et Kairouan.

La nouvelle application a été développée dans le cadre d’une coopération étroite entre la Startup Digital cultural eXperience et l’Agence de Promotion de mise en valeur du patrimoine et de développement culturel en collaboration avec l’UNESCO et l’Institut national du patrimoine.

Quant à la Société Digital cultural eXperience, elle a été créée en 2018 pour faire connaître le patrimoine tunisien et a déjà développé une application destinée à faire connaître le site de Carthage (Carthage VR).