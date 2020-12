La décision du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, Kamel Deguiche, publiée récemment dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), a autorisé la délivrance d’un certificat de formation professionnelle à distance.

La nouvelle décision fixe les formules et les conditions pour recevoir, à distance, la formation de base nécessaire à l’exercice d’une activité au sein d’un secteur professionnel ou d’artisan, au moyen des outils de communication et des technologies numériques. La formation de base à distance permet d’obtenir un certificat et valide l’accréditation d’une plate-forme numérique soumise aux exigences d’un dossier techno-pédagogique, à condition que son contenu prévoie des cours d’auto-formation et des cours d’encadrement à distance, sur la base d’un programme élaboré à cet effet dans la spécialité concernée.

Cette formation doit également obligatoirement inclure des phases d’apprentissage présentielles au profit des apprenants des institutions de formation publiques et privées et de poursuivre des stages de formation professionnelle au sein d’entreprises.

Il a également été décidé de fixer la liste des spécialisations relatives à la formation de base à distance par décision du ministre chargé de la formation professionnelle, qui sera publiée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de cette décision, qui sera périodiquement mise à jour.

La formation de base à distance dispensée par des établissements de formation professionnelle publics et privés dans l’une des spécialisations énumérées dans la liste des procédures d’homologation en vigueur.