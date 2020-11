Les participants à une journée d’étude, organisée, jeudi au palais du Bardo, ont été unanimes à souligner la nécessité de la création d’un Fonds d’appui à la justice. Il s’agit d’une initiative proposée par les structures judiciaires dans la loi de finances 2020 et rejetée par les députés.

Au cours de cette rencontre, les représentants des structures syndicales et judiciaires ont plaidé pour la mobilisation des fonds nécessaires pour la justice, pour conférer à ce service public plus d’efficience et par la même, protéger le droits des justiciables.

Les participants ont dénoncé les conditions de travail dans les tribunaux notamment en ce qui concerne l’infrastructure de base, appelant à la numérisation du service de la justice.

Par ailleurs, ils ont critiqué le manque de moyens pour lutter contre la pandémie de coronavirus notamment au sein des tribunaux ce qui a contribué, ont-ils dit, à l’augmentation des cas de contamination et de décès parmi les magistrats.