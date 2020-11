Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi a reçu vendredi le nouvel ambassadeur d’Allemagne à Tunis Peter Prüge. L’entretien a porté sur le renforcement de la coopération et de la coordination avec l’Allemagne le pays qui parraine le processus de Berlin sur la Libye, à la lumière des recommandations issues du forum du dialogue interlibyen tenu récemment à Tunis.

Le ministre a salué le niveau atteint par la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Allemagne au cours de la dernière décennie et le soutien allemand continue à la transition démocratique en Tunisie. Il a affirmé dans ce sens la nécessité de poursuivre la concertation entre les deux parties afin de raffermir les liens d’amitié et de coopération économique et politique.

De son côté, le diplomate allemand a mis en avant l’importance de la coordination dans le traitement du dossier de la migration irrégulière en direction de l’Europe, à travers une approche globale tenant compte de tous les aspects de ce phénomène.

L’ambassadeur allemand a affirmé la disposition de son pays qui assure actuellement la présidence du conseil de l’Union européenne, à soutenir les relations entre la Tunisie et l’Union.

Peter Prüge s’est, également, entretenu avec le secrétaire d’Etat chargé de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti des moyens de lutter contre la migration irrégulière et d’investir davantage dans les projets de développement solidaire.

le secrétaire d’Etat a, à ce propos, mis l’accent sur la coopération bilatérale dans les domaines culturel, éducatif et scientifique.