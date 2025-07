Voici les principaux événements de l’actualité politique nationale couverts par l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) durant la semaine du 29 juin au 4 juillet 2025 :

29 juin

Jour de scrutin pour l’élection d’un nouveau représentant de la circonscription de Bizerte-Nord à l’Assemblée des représentants du peuple, dans le cadre des législatives partielles, suite au décès du député Sami Essayed le 13 mars 2025.

La cheffe du gouvernement, Sarah Zaafrani Zenzeri, entame une visite officielle à Séville, en Espagne, jusqu’au 1er juillet, pour participer à la 4e conférence internationale sur le financement du développement (FfD4), organisée par l’Espagne et l’ONU.

Le parlement insiste dans une déclaration, à l’occasion de la Journée internationale du parlementarisme, sur le rôle central de l’Union interparlementaire dans le renforcement de la dimension parlementaire de la coopération

30 juin

La Fondation Fidaa, annonce avoir finalisé une nouvelle base de données comportant des personnes qui n’ont pas encore été présentées à la commission médicale.

Le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, s’entretient avec Alexandre Arrobbio (Banque mondiale) et Sarah Morsi (Société financière internationale) sur l’évolution des relations de coopération avec la Tunisie.

Second tour des élections législatives partielles à Bizerte-Nord entre Mahmoud Essaid et Adnane Allouche.

1er juillet

Clôture de la 42e session de l’Institut national de défense, axée sur “l’élaboration d’une approche nationale globale pour l’exploitation de l’intelligence artificielle au service du développement économique, social et de la sécurité nationale”.

Le Conseil des universités examine plusieurs projets portant sur la création de nouveaux établissements universitaires.

2 juillet

La présidence du gouvernement, en réponse à une question écrite du député Ahmed Bennour sur la régulation du titre d’expert, annonce la formation d’un groupe de travail chargé de réviser le cahier des charges de la profession.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) appelle à accélérer l’amendement du décret-loi n°54 et à adopter la proposition visant à créer un poste d’”enseignant en éducation aux médias et à la communication” dans les établissements scolaires publics.

Coopération militaire tuniso-égyptienne : le ministre de la Défense, Khaled Sehili , rencontre l’ambassadeur d’Égypte, Bassem Hassan, pour discuter des moyens de renforcement.

La Commission de l’investissement et de la coopération internationale, relevant du Conseil national des régions et des districts, auditionne les représentants du ministère des Affaires étrangères sur le rôle de la diplomatie économique dans l’attraction des investissements étrangers.

Rencontre entre le secrétaire d’État aux Affaires étrangères Mohamed Ben Ayed l’assistante du ministre des Affaires étrangères chargée des Droits de l’Homme au Koweït cheikha Jawaher Ibrahim Al-Duaij Al-Sabah

Le ministre des Affaires étrangères reçoit son homologue omanais Badr bin Hamad Al-Busaidi, en visite officielle à Tunis les 1er et 2 juillet.

Le Président Kaïs Saïed reçoit le ministre omanais des Affaires étrangères et salue les relations historiques entre les deux pays.

3 juillet

Restructurer plusieurs institutions jugées budgétivores et écarter les responsables jugés inefficaces au centre d’un entretien entre le président de la République et Kais Saïed et la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri.

Les diplômés et étudiant de l’Institut de presse et des sciences de l’information soutiennent la création du poste d’enseignant en éducation aux médias.

La Coordination de l’action pour la Palestine appelle à focaliser les efforts sur la dénonciation du blocus, et non sur la caravane humanitaire elle-même.

L’Union populaire républicaine demande la libération immédiate de son secrétaire général Lotfi Mraihi et de sa directrice exécutive Leila Kallel.

Le régime de l’auto-entrepreneur étendu aux journalistes indépendants

L’Assemblée des représentants du peuple transmet un projet de loi modifiant certains articles du Code pénal à la Commission de la législation générale.

4 juillet

Des enseignants de l’Institut de presse affirment que la proposition de loi sur le poste d’enseignant en éducation aux médias est une opportunité d’insertion pour les diplômés.

Entretien entre le ministre des Affaires étrangères s’entretient et son homologue congolais Denis-Christel Sassou Nguesso, portant sur le renforcement de la coopération économique et les échanges commerciaux entre les deux pays.

La 5e chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis reporte l’affaire “Complot 2” au mardi 8 juillet