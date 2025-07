Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti s’est entretenu lundi, au siège du département, avec la Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en Tunisie Rana Taha. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets de coopération avec l’organisation onusienne.

À cette occasion, le ministre a passé en revue les importantes étapes historiques qui ont marqué les relations historiques avec les Nations Unies, ainsi que l’engagement de la Tunisie, depuis son indépendance, à renforcer cette coopération au service de la Paix et la sécurité internationale à travers, notamment, sa contribution aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Il a rappelé dans ce cadre l’initiative du président de la République, Kaïs Saïed, de placer l’année 2025 sous le thème «Renforcer l’action multilatérale et consolider la coopération et le partenariat avec le système des Nations Unies», qui s’inscrit dans le cadre de la contribution active de la Tunisie à tout effort international visant à renforcer les piliers de la sécurité, de la paix et du développement durable dans le monde.

Il a Il a également souligné que les contextes international et régional exigent le passage à une nouvelle phase, selon une vision et une approche humanitaire, afin de renforcer le rôle de l’Organisation des Nations Unies, qui célèbre son 80e anniversaire, en tenant compte de tous les enjeux actuels et des moyens à même de les affronter de manière collective.

Pour sa part, la responsable onusienne a souligné l’importance accordée par le système des nations Unies aux programmes de coopération avec la Tunisie et au renforcement de l’efficacité et l’efficience de ses contributions en vue d’appuyer les efforts de développement national notamment dans la perspective de l’élaboration du nouveau plan cadre de coopération des Nations Unies pour l’aide au développement en Tunisie pour la Période 2026-2030.

Se référant aux travaux de la quatrième Conférence internationale de haut niveau sur le financement du développement tenue à Séville du 30 juin au 3 juillet 2025, elle a souligné l’importance d’aligner les résultats de cette conférence avec les tendances et priorités nationales en matière de financement du développement durable, proposant la mise en place d’un mécanisme de coordination et de coopération avec le système des Nations Unies à cet égard.