Le changement du mode de vie, l’alimentation déséquilibrée et l’absence de sensibilisation aux dangers de la maladie, telles sont les causes principales de la hausse du nombre des diabétiques en Tunisie, a indiqué Mohamed Abid, président de la Société Tunisienne d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques (STEDIAM) et chef de service d’endocrinologie et diabète à l’hôpital universitaire de Sfax.

Il a souligné samedi, dans une déclaration à la TAP, à l’occasion de la journée mondiale du diabète qui coïncide avec le 14 novembre de chaque année que d’après les statistiques de 2019, il s’avère que 20% des tunisiens âgés de 25 ans sont atteints de diabète dont le tiers ne le savent pas.

“L’obésité est l’un des facteurs pouvant entraîner le diabète a-t-il dit, précisant que 17% des adultes souffrent de surpoids.

Abid a affirmé que le mode de vie de la plupart des tunisiens a changé ces dernières années par rapport aux années 70.

“La consommation des repas rapides qui sont hyper caloriques et le taux élevé de protéines et de gras dans les aliments, outre les produits sucrés sont des facteurs aggravants de la maladie, a-t-il fait remarquer.

” Seulement 3% des adultes exercent une activité physique en Tunisie, a-t-il ajouté, estimant que la sédentarité augmente significativement le risque de développer un diabète.

“La hausse de l’espérance de vie à plus de 60 ans soit 12,5 en 2019 en Tunisie a contribué à la hausse des cas d’atteinte par le diabète”, a-t-il lancé.

Le président de la STEDIAM a appelé à la nécessité de pratiquer en permanence une activité physique, d’adopter un régime alimentaire sain et d’effectuer régulièrement des consultations médicales, rappelant la gravité du diabète qui est à l’origine d’autres pathologies telles que l’insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires et les infarctus.

Il convient de rappeler que la journée mondiale du diabète 2020 a été placée sous le thème “Rôle de l’infirmier dans la prise en charge du diabète” en vue de mettre en valeur la contribution des infirmiers dans la prise en charge des patients atteints de diabète.