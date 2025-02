À l’approche du mois de Ramadan, le professeur Mehdi Kalthoum appelle les patients diabétiques à consulter un médecin avant de décider de jeûner.

Les diabétiques sous insuline doivent être particulièrement vigilants, car un jeûne mal encadré peut provoquer des déséquilibres glycémiques sévères. Ceux dont la glycémie est stable et qui ne présentent pas de complications graves (atteintes rénales, ophtalmologiques ou cardiaques) peuvent envisager le jeûne sous surveillance médicale.

Le spécialiste recommande d’éviter les sucres rapides (sodas, pâtisseries, jus industriels) et de privilégier une alimentation équilibrée à base de légumes, viandes blanches et poissons, avec une hydratation suffisante. En cas de glycémie inférieure à 0,7 g/L ou supérieure à 2,5 g/L, il est impératif de rompre le jeûne et de consulter un médecin.