Le ministre de la santé Moustapha Ferjani a indiqué vendredi que des campagnes sanitaires mobiles sillonneront tous les gouvernorats de la république durant le mois sacré du Ramadan pour dépister le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies chroniques.

Lors d’une séance plénière organisée par le Conseil national des régions et des districts, Ferjani a précisé que ces campagnes, qui seront assurées par des équipes médicales et paramédicales, visent à dépister le diabète qui touche 20 % des Tunisiens, et que ces campagnes s’inscrivent dans le cadre de la poursuite des efforts de sensibilisation à l’importance de la prévention de ces maladies.

Ces campagnes mobiles couvriront tous les gouvernorats durant le mois de Ramadan, où les équipes sanitaires se rendront dans les espaces commerciaux et les marchés afin de toucher un plus grand nombre de citoyens.

Il a souligné que ces campagnes mobiles permettront de sensibiliser la population à la nécessité de prévenir le diabète, étant donné que la prévention peut contribuer à réduire le niveau d’incidence à 50 % du nombre total de nouveaux cas annuels.