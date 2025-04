Le médecin spécialiste des maladies endocriniennes et du diabète à l’hôpital régional de Gafsa, Mehdi Kalthoum, a conseillé aux personnes diabétiques et à celles suivant un régime sans sucre de consommer les édulcorants artificiels en quantités limitées — entre 10 et 15 gouttes par jour — afin d’éviter les complications pouvant affecter le cœur et les reins.

Il a déclaré à l’agence TAP que les édulcorants et les substituts de sucre sont particulièrement bénéfiques pour les diabétiques, car ils ne provoquent pas d’élévation du taux de sucre dans le sang, soulignant cependant l’importance de respecter les doses recommandées pour éviter les effets négatifs sur la santé.

Il a également recommandé les substituts de sucre d’origine naturelle, notamment ceux extraits de la plante « stevia », tout en mettant en garde les diabétiques contre les trois types de sucres : rapides, naturels et lents, car tous entraînent une augmentation du taux de sucre dans le sang.

Le spécialiste a précisé que les sucres rapides se trouvent notamment dans les pâtisseries, les biscuits, les jus et les boissons contenant du sucre ajouté, principalement extrait de la canne à sucre, en plus des sucres naturels présents dans les fruits et le miel, et des sucres lents présents dans les féculents comme les pâtes, le pain et le riz.

Il a affirmé que ces trois types de sucres provoquent tous une élévation du taux de glucose sanguin, et que suivre un régime sans sucre pendant plusieurs années présente de nombreux bienfaits pour la santé, sans effets secondaires ni complications.