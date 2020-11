L’initiative de programmation conjointe Water JPI et le réseau BiodivERsA lanceront un appel sur le thème de la conservation et la restauration des écosystèmes dégradés et de leur biodiversité, avec un focus sur les écosystèmes aquatiques, annonce le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans un communiqué rendu public.

L’appel conjoint ” BiodivRestore ” soutiendra les trois thématiques suivantes, L’étude des processus biologiques et biophysiques en jeu pour la conservation/restauration et leurs interactions, L’évaluation des synergies et compromis entre les objectifs, les avantages et les politiques de conservation et de restauration, Le développement des connaissances pour améliorer l’efficacité et le déploiement à plus grande échelle d’actions de conservation et de restauration, précise le ministère.

Il concernera en priorité les systèmes aquatiques d’eau douce, mais aussi tous les

environnements (terrestres, d’eau douce et marins) sont aussi éligibles à cet appel, cofinancé par l’UE et 28 pays partenaires dont la Tunisie.

Le processus de soumission sera réalisé en deux étapes.

Les propositions doivent être soumises électroniquement (en anglais uniquement).

La Date limite de la soumission des Pré-propositions est prévue pour le 07 décembre 2020.

Le lien suivant http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-biodivrestore, est mis à la disposition du public pour plus d’informations, rappelle la même source.