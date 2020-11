Un atelier en ligne sous le thème “Son & Image” et encadré par le célèbre artiste multimédia allemand Thomas Köner, aura lieu du 25 au 27 novembre, annonce le Goethe-Institut de Tunis.

Les réalisateurs de la région arabe et africaine, âgé entre 18 et 35 ans, peuvent participer à cet atelier qui est organisé par le Goethe-Institut dans le cadre de notre programmation cinématographique ” Filmklub “.

Les dossiers candidatures sont à envoyer, avant le 23 novembre à minuit, à l’adresse électronique suivante film-tunis@goethe.de. Un formulaire de candidature doit être dûment rempli à partir de l’adresse : https://urlz.fr/edZL

Six candidats seront sélectionnés et les résultats seront annoncés la veille de l’atelier.

Ce projet vise à offrir aux jeunes cinéastes l’opportunité d’approfondir leur intérêt et leurs connaissances dans les deux composantes les plus importantes de la réalisation cinématographique: le son et l’image.

Il tentera de se focaliser sur le processus de réalisation de films séparément, afin de questionner le spectacle audiovisuel qui se joue dans la rencontre entre images et sons, surtout en ces temps où l’activité en ligne prend de plus en plus d’ampleur.

Cet atelier s’intéressera au rapport du cinéaste à son œuvre dans une nouvelle réalité audio-visuelle. Il abordera également le concept de la “tellability”, le fait de se questionner sur ce qui donne envie de raconter cette histoire ou de documenter cette situation.

Thomas Köner partagera avec les participants ses expériences et son savoir-faire afin de les aider à leur faire découvrir leur propre langage cinématographique.

Köner est ” une figure emblématique dans les domaines de la musique contemporaine, de la techno et de l’art multimédia travaillant dans les sphères de la composition, des arts visuels, des installations et de la production musicale “, lit-on sur le site de l’artiste.

Ce natif de 1965 en Allemagne est un compositeur et vidéaste, lauréat de nombreux prix pour ses œuvres vidéo et musicales. Ses créations sont présentées et interprétées dans de nombreuses institutions et manifestations culturelles à travers le monde.

Ce grand connaisseur des arts visuels et sonores est l’auteur de musiques, pour films muets, créées pour le compte de prestigieuses institutions culturelles tels que le Musée du Louvre, le musée d’Orsay et le Centre Pompidou en France.