Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) organisera la participation tunisienne officielle à la session virtuelle du salon de la PLMA ” Le Monde de la Marque de Distributeur” (section food) prévue du 1 au 4 décembre 2020, après l’annulation de l’édition présentielle du salon PLMA Amesterdam, cette année à cause de la crise sanitaire mondiale, due au Coronavirus.

‘’PLMA Amsterdam’’ est un grand RDV annuel réunissant distributeurs et fabricants, et ce, pour les aider à découvrir de nouveaux produits, établir de nouveaux contacts et trouver de nouvelles idées à même de contribuer à la croissance et au succès de leurs MDD (marque de distributeur).Un stand virtuel personnalisé sera mis à la disposition des participants pour assurer la visibilité des entreprises lors de cet évènement.

Il s’agit d’une page web dédiée à l’entreprise concernée; de vidéos promotionnelles de la société et de leurs produits, en plus d’un entretien par vidéo en ligne permettant aux acheteurs de se connecter avec les 2 vis-à-vis mentionnés sur sa page pendant les jours d’exposition.

La version virtuelle de cet évènement va permettre aux participants, d’avoir une exposition continue après le salon.Tous les stands et annonces resteront accessibles à des milliers de détaillants et de visiteurs enregistrés jusqu’à la mi-avril 2021.

Le concept ‘’MDD’’ a pris de l’ampleur au cours de dernières années, en raison des possibilités qu’il offre aux consommateurs en termes de stabilité de qualité des produits et leur prix attractif.

Les chiffres confirment la hausse de l’activité de MDD dans plusieurs marchés européens. A l’instar du Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Norvège, Espagne, Italie, Turquie, Pologne, Autriche, République tchèque, Hongrie et Slovaquie.