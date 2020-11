Dans le cadre des préparatifs pour la reprises des activités et manifestations culturelles et artistiques prévue pour le 15 novembre prochain, le ministre des affaires culturelles par intérim Habib Ammar a présenté un projet de protocole sanitaire lors de sa réunion mardi avec des représentants de la commission scientifique anti-covid19 au sein du ministère de la santé publique.

Le réunion a été l’occasion pour évoquer l’impact de l’arrêt des activités culturelles et des spectacles sur les artistes et les créateurs, un arrêt qui a lourdement affecté leurs conditions financières.

En ce qui concerne le projet de protocole sanitaire élaboré par le ministère des affaires culturelles conformément aux mesures prises à l’issue du conseil ministériel restreint tenu le 4 novembre 2020, les représentants de la santé publique ont fait part de leur disposition à étudier ce document et prendre les dispositions nécessaires pour son adoption afin de garantir la reprise des activités culturelles dans les plus brefs délais d’une part et d’assurer la sécurités des différents acteurs culturels et les citoyens d’autre part tout en prenant en considération l’évolution de la crise sanitaire liée à la pandémie dans le pays.