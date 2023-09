L’association ” Le petit secouriste ” organise chaque dimanche, à partir de 10h du matin à la forêt de Borj Cedria (gouvernorat de Ben Arous), des activités culturelles et sportives dédiées aux enfants âgés entre 07 et 11 ans.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la présidente de l’association, Houda Bedoui, a souligné que cette initiative se poursuivra tout au long de l’année scolaire et elle vise à faire profiter les enfants de la nature en leur organisant des activités culturelles et sportives pour s’épanouir et combattre le stress de la vie quotidienne.

” Musique, sport, théâtre, yoga et plusieurs autres activités sont au programme “, a-t-elle fait savoir.