Pour ce début d’été, le Goethe-Institut de Tunis poursuit ses activités culturelles en ligne et en présentiel.

Dans un premier temps, l’Institut Goethe annonce l’appel à candidatures de la 3ème édition du programme d’études ” Tasawar Curatorial Studios ” qui, cette année, se développe en tant que projet régional grâce au soutien du Goethe-Institut Rabat, du Goethe-Institut Amman et du Goethe-Institut d’Arabie Saoudite.

Ce programme d’un an est conçu pour les artistes, les curateurs, les médiateurs artistiques, les producteurs culturels, les chercheurs et les écrivains dans le domaine de l’art qui souhaitent intégrer des approches et des activités curatoriales dans leur pratique.

D’autre part, dans le cadre du lancement du premier numéro du magazine “Broudou #5obz ” (une revue sur l’avenir de l’alimentation en Tunisie), l’Institut lance un événement en ligne, jeudi 10 juin, autour de la thématique du pain, avec la participation d’Adrien Labaeye, boulanger amateur et enseignant d’une pratique de contemplation en mouvement (Movement Medicine).

Enfin, le Goethe institut dévoilera prochainement son programme cinématographique ” Filmklub ” qui débutera ce mois de juin et ce, sous forme virtuelle et présentielle, sur la question de la discrimination raciale en Tunisie. Grâce à ce programme, le public est invité à analyser en profondeur ce fléau en faisant varier les angles de vue, en affrontant le miroir de notre réalité à travers ce que reflètent nos écrans et nos artistes.

Au programme, des films en ligne, un débat virtuel et une exposition de photographies par l’artiste Malek Khemiri.