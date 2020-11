Le président de la République, Kaïs Saïed appelle à préserver le secteur forestier et pastoral en Tunisie, en appliquant la loi sans discrimination et en révisant le code forestier de manière à ce qu’il soit en phase avec la réalité de ce secteur.

Lors d’une cérémonie tenue, à l’école de Maha Ghadghadi dans la délégation de Fernana (gouvernorat de Jendouba), dimanche 8 novembre, à l’occasion de la célébration de la fête nationale, il a souligné l’importance d’investir dans ce secteur qui revêt une importance capitale sur les plans environnemental, social, économique et sécuritaire.

” Ce secteur couvre 14% des besoins du pays en énergie et 25% des besoins du bétail “, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il couvre aussi 30% des revenus annuels des habitants des zones forestières.

D’après lui, l’application de loi est un gage de préservation du secteur forestier et pastoral, appelant, néanmoins, à la développer et la mettre en adéquation avec les besoins des citoyens et investisseurs.

” Le non-application de la loi a entraîné les violations du domaine public forestier, c’est pour cette raison que ce secteur ne contribue pas suffisamment au développement de l’économie nationale “, a-t-il regretté.

Il a également estimé que la diversité et la richesse dont jouit ce secteur sont capables de le transformer en un véritable porteur de développement et en un facteur important pour l’économie sociale et solidaire .

En marge de sa visite à l’école Al-Batah coïncidant avec la célébration de la Fête nationale de l’arbre, le Président de la République a planté des arbres dans la cour de l’école avec quelques élèves.

Il a précisé que la Journée nationale de l’arbre devrait être l’occasion de se concentrer sur le développement du secteur forestier et la vulgarisation de la plantation d’arbres dans tous les lieux et institutions en plus de la sensibilisation des citoyens à leur importance environnementale, économique et sociale.