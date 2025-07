L’industrie du football dans le monde produit plus de 30 millions de tonnes de CO2 par an, selon l’organisation ” Earth.Org”

Le dernier Mondial de foot au Qatar a rejeté officiellement 3,63 millions tonnes de CO2 dont 52% ont été produit par le transport et 20% par l’hébergement. Malgré les déclarations et engagements de la FIFA concernant la réduction des émissions de carbone sur les deux prochaines décennies, l’augmentation prévue du nombre d’équipes et de pays hôtes pour les éditions de 2026 et 2030 “soulève des inquiétudes quant à l’accroissement de l’empreinte carbone”. “Avec 48 équipes et 104 matchs disputés dans trois pays, la Coupe du monde de la FIFA 2026 pourrait causer des émissions de carbone records”, selon certains experts en la matière.