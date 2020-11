Les agents et cadres de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle ont lancé, depuis vendredi 30 octobre, sur Facebook une campagne électronique baptisée “N’oubliez pas la formation professionnelle” afin d’attirer l’attention de la présidence du gouvernement pour ne pas exclure le secteur de la formation professionnelle et toutes ses composantes des décisions et mesures prises dans le cadre de la pandémie du Coronavirus, a indiqué la responsable de la communication, Aida Trabelsi.

Elle a déclaré à la TAP que cette initiative, qui durera une semaine, vise notamment à attirer l’attention du gouvernement sur la place de la formation professionnelle afin de l’inscrire parmi ses priorités et de la traiter sur un même pied d’égalité que les ministères de l’enseignement supérieur et de l’éducation.

Les participants à cette initiative sont appelés à publier le slogan de la campagne sur leurs profils Facebook.

Trabelsi a souligné que le système de la formation professionnelle joue un rôle fondamental dans la promotion du secteur économique, actuellement, en crise,, a-t-elle dit. Il est en mesure, selon elle, de contribuer à relever les défis de la prochaine étape à travers la formation des ressources humaines, le développement de leurs compétences, la promotion de l’initiative et la contribution au développement.