La Mode sera au cœur de la 3ème édition de la semaine d’art indépendant international “Open Art Week” (OAW), qui aura lieu en ligne du 3 novembre au 3 décembre, entre la Tunisie, l’Italie et l’Europe.

OAW 2020 sera organisé en partenariat avec l’Institut Culturel Italien à Tunis, D&B Consulting et en collaboration avec l’Ambassade d’Italie à Tunis, l’Ambassade de Suisse en Tunisie, la Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie (CTICI), le Groupe Olimpias, l’Institut Européen du Design (IED) et ESMOD Tunisie.

Les maîtres de la haute couture et de jeunes talents braveront l’isolement imposé par la pandémie de la Covid-19 en expérimentant de nouvelles créations qui seront visibles sur les réseaux sociaux du site : www.openartweek.com

“Open Art Week”(OAW) offre un espace créatif pour les gens du secteur de la mode qui s’intitule “My future”. Cette plateforme créative sera l’occasion de remodeler les projets de l’édition 2020 sur les plateformes web et les réseaux sociaux de l’événement.

Cette manifestation virtuelle s’étalera sur un mois à travers les projets “Fashion Breaks” prévu du 5 novembre au 3 décembre et “Fashion Conversations” programmé du 3 novembre au 1er décembre.

“Fashion Breaks” vise à promouvoir la vision de la mode des jeunes designers et encourage l’expérimentation numérique de collections créatives qui sont attentives à la soutenabilité et à la valorisation des cultures.

Des clips vidéos de mode, d’une durée maximale de 180′ chacun,réalisés par des stylistes italiens et tunisiens, âgés de moins de 30 ans, seront mis en ligne sous forme d’une exposition hebdomadaire. Chaque jeudi, les vidéos seront exposés, deux par deux, et diffusées sur les réseaux sociaux et le site Open Art Week.

Les auteurs des vidéos sont les finalistes du Young Fashion Designers Mobile Contest 2020, un concours lancé le 31 juillet dernier par OAW. Ces finalistes ont été retenus par un jury artistique international.

Les oeuvres sélectionnées ont été conçues par Pietro Cavallari, Francesca Maria Ciani, Luca Cioffi, Noha Ezzine, Domenico Del Gais, Wassim Lahmar,Nesrine Maklouf, Cristiano Naldi, Marcello Pipitone, Zichen Zhang.

Dans le cadre du projet “Fashion Conversations”, une série de 5 entretiens, en ligne sont prévu chaque mardi, avec 5 professionnels dans les marques les plus prestigieuses de la mode internationale.

Open Art Week est un projet créé pour mettre en relation des espaces et des artistes indépendants dans le monde. Lancé en 2018, il a créé un réseau entre plus de soixante organisations culturelles entre l’Italie, la Tunisie et l’Europe de l’Est, qui a favorisé la mobilité internationale de plus de cent créateurs.

Depuis sa création, OAW a promu cinq semaines d’art indépendant dans les pays partenaires du projet et plus de cent événements ouverts au public de musique, théâtre, cinéma, danse, arts visuels et formation, en touchant plus de 50.000 personnes.

En 2018 Open Art Week a été reconnu par l’UNESCO et l’European Cultural Foundation comme l’une des initiatives qui ont eu un impact majeur sur la transformation culturelle et sociale de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).