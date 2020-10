Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi s’est entretenu, vendredi au siège du département, avec Arnaud Peral qui lui a présenté ses lettres de créance, en qualité de Coordonnateur Résident des Nations Unies en Tunisie.

Le ministre s’est, à cette occasion, félicité de la coopération établie entre la Tunisie et l’Organisation des Nations Unies pour le soutien des efforts nationaux en matière de développement, appelant à renforcer davantage cette coopération et à l’adapter au contexte de la pandémie de Coronavirus, au service des priorités nationales, notamment, en matière de création d’emplois et de réduction des disparités sociales et régionales, indique un communiqué du département.

Pour sa part, Arnaud Peral a mis l’accent sur l’importance accordée par les Nations Unies à la garantie d’un surcroit de coordination et de complémentarité entre les différents programmes onusiens proposés à la Tunisie, de manière à conférer plus d’efficacité à sa contribution aux efforts nationaux de développement.

L’entretien a été l’occasion de passer en revue le cadre de coopération entre la Tunisie et le système des Nations unies en Tunisie pour la prochaine étape.