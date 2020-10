L’ONG Médecins du Monde Belgique – section Tunisie et ses partenaires, avec le soutien de la Coopération suisse et celle allemande (GIZ Tunisie), organisent, mercredi 28 octobre 2020 à l’hôtel Laico, la conférence d’information et de restitution des résultats du projet «Amélioration de l’accès aux soins de santé pour la population migrante et les tunisiens de retour en Tunisie». Les ministères et institutions d’appui, associations, bailleurs de fonds et experts divers prendront part à rencontre.

Les principaux objectifs de ce projet est d’améliorer l’accès aux services de santé pour les migrants en situation de vulnérabilité sociale et économique, de renforcer les capacités des acteurs institutionnels de la santé et de la société civile et d’assurer le respect des droits des migrants à une prise en charge médico-psycho-sociale intégrée.

Multidisciplinaire et multi-acteurs, ce projet, qui prend fin en octobre 2020, a débuté en 2015 sur le Grand Tunis avant de s’élargir sur les régions de Sfax et Médenine. Il a été soutenu par plusieurs bailleurs de fonds, dont la Coopération suisse, GIZ Tunisie, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), Islamic Relief (IR), ONU Femmes et le Fonds des Nations unies pour les victimes de la traite.

Des résultats, études, publications et recommandations seront présentés lors de cette conférence de clôture du projet.