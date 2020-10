Le 1er octobre 2020, Moody’s Investors Service a réaffirmé la note A1 ‘Perspective Stable’ attribuée à la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID).

Cette note s’appuie sur les “capitaux importants“, les “pratiques prudentes d’investissement de la trésorerie et les politiques adéquates de gestion des liquidités“ et le “soutien implicite très élevé des actionnaires“.

Selon Moody’s, “la mise en œuvre d’une politique de liquidité rigoureuse depuis Novembre 2018, dans le cadre de la transition vers un endettement de la société, soutient la solidité de la société en termes liquidité et de sources de financement”. Et qu’”au-delà de l’amélioration de la politique de risque de liquidité, la direction a également renforcé sa capacité de gestion du risque de crédit qui se traduit par l’absence de nouvelles créances en souffrances depuis 2015“.

Pour Hani Salem Sonbol, directeur général de l’ITFC, “la note A1 ‘Long Terme’ avec une perspective stable attribuée à l’ITFC pour la quatrième année consécutive, et au cours de la crise économique sans précédent découlant de la pandémie à coronavirus (COVID-19), démontre la qualité de planification de l’ITFC, sa résilience face aux défis croissants et ses efforts incessants visant à préserver sa viabilité financière tout en remplissant son mandat qui consiste à ‘faire progresser le commerce, améliorer les conditions de vie’. Cette année et chaque année, ITFC accroît davantage son rayon d’action pour répondre aux demandes de financement croissantes émanant de ses pays membres”.

À propos de lTFC

La Société internationale islamique du financement du commerce (ITFC) est membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays Membres de l’OCI, permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde. Démarrant ses activités en janvier 2008, l’ITFC a depuis renforcé toutes les opérations de financement commercial qui étaient gérées par différents guichets du groupe de la BID. L’obtention de la notation de A1 de Moody’s démontre l’efficacité de la prestation de la Corporation en répondant rapidement aux besoins du client dans un contexte obéissant aux lois du marché.

Depuis 2008, l’ITFC a fourni plus de 51 milliards de dollars pour financer le commerce dans les Pays Membres de l’OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l’OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l’OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d’accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d’être compétitives sur le marché international.

Source : International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)