Hamida Dridi, membre de l’Instance nationale de prévention pour la de la Torture, a été élue, jeudi, en tant qu’experte auprès du Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture pour la période 2021-2024, a fait savoir le département des Affaires étrangères.

Médecin de formation, Hamida Dridi, a obtenu 52 voix sur un total de 90 voix lors d’une opération de vote qui s’est déroulée à Genève à l’occasion de la VIIIème réunion des Etats parties au protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

“Cette réussite est de nature à renforcer la présence de la Tunisie dans des comités d’experts onusiens pour les droits de l’homme, notamment les comités relatifs aux droits de l’hommes, aux droits des personnes handicapées, et celui sur les disparitions forcées”, ajoute la même source.

Le Sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (SPT) est un nouveau type d’organe de traité dans le système des droits de l’homme des Nations Unies. Son mandat préventif est axé sur une approche novatrice, soutenue et proactive de la prévention de la torture et de mauvais traitements. Le SPT a commencé à travailler en février 2007, rapporte le site du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.