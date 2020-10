Les responsables d’agences de voyages et les professionnels du secteur du tourisme ont organisé, mardi, un sit-in, devant le ministère du Tourisme dans le cadre d’une “journée de colère pour sensibiliser sur les dégâts enregistrés en raison de la propagation du coronavirus et sur l’exacerbation des pertes financières du secteur.

Un certain nombre de responsables d’agences de voyages adhérents de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV), ont eu , à cette occasion , une rencontre avec le ministre du Tourisme, Habib Ammar, , au cours de laquelle ils ont exposé leurs problèmes, leurs demandes urgentes, leurs propositions de solutions. Ils ont, également, évoqué les préoccupations des organisateurs de voyage touristique et des autres travailleurs du secteur du tourisme.

Ils ont avancé, également, que le ministre du Tourisme a affirmé qu’un conseil ministériel sur les problèmes liés au secteur du tourisme, en particulier, les agences de voyages sera organisé dans les plus brefs délais afin de surmonter les difficultés et de prendre les mesures appropriées en particulier avec la propagation de l’épidémie.

Lors du sit-in, les responsables d’agences de voyages ont indiqué qu’ils sont confrontés à la crise du coronavirus, à la pression des banques et des huissiers notaires et que beaucoup d’entre eux sont menacés de fermer leurs agences et même de faillite en raison de la crise de l’activité touristique et des pressions financières.

La FTAV avait publié un communiqué dans lequel elle a présenté ses revendications avec la crise du secteur du tourisme, dont essentiellement, l’activation de la législation et des dispositions relatives aux garanties de l’Etat pour les prêts accordés aux agences de voyages, la facilitation pour l’obtention de prêts d’appui de la caisse nationale de sécurité sociale.

Il s’agit, en outre, de suspendre la déduction périodique des prêts avec effet rétroactif de mars 2020 à décembre 2021, du paiement des impôts jusqu’à décembre 2021 et de l’annulation des pénalités de retard de paiement.