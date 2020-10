Dans le cadre du programme THAMM ” Pour une approche globale de la gouvernance des migrations et de la mobilité de main-d’œuvre en Afrique du Nord “, l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI), l’Agence fédérale pour l’emploi d’Allemagne (BA) et l’Agence de coopération allemande (GIZ) offrent aux jeunes tunisiens à la recherche d’emploi la possibilité d’effectuer une formation professionnelle en alternance(en entreprise et dans un établissement de formation) en Allemagne dans le domaine d’hôtellerie et gastronomie et dans le domaine des métiers électroniques.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ANETI, le dernier délai pour la réception des candidatures est fixé au 05 Novembre 2020.

Dans le domaine d’hôtellerie et gastronomie, les spécialités demandées sont spécialiste en restauration, spécialiste en hôtellerie, spécialiste en gastronomie du système et cuisinier.

Dans le domaine des métiers électroniques, les spécialités demandées sont électronicien en technique d’exploitation, électronicien en équipements et systèmes, électronicien d’automation et monteur de systèmes électriques.

Les candidats intéressés auront la possibilité d’élargir leurs compétences et d’acquérir des expériences professionnelles en Allemagne, et ce à travers une qualification linguistique en allemand de six mois à plein temps pour les candidats sans connaissances en langue allemande.

La préparation comprendra des cours d´allemand pour atteindre le niveau B1 (cadre européen commun des langues) ainsi qu’une préparation à la vie quotidienne et à l’intégration dans une entreprise en Allemagne outre la possibilité d’effectuer un apprentissage rémunéré de trois ans dans une entreprise en Allemagne. Le placement est soutenu par le programme.

Entre janvier 2021 et juin 2021, les candidats sélectionnés bénéficieront en Tunisie d’une préparation linguistique et interculturelle à temps plein pendant six mois avant de commencer l’apprentissage en Allemagne en Août 2021.

Les coûts de la préparation linguistique et interculturelle ainsi que le coût du voyage seront financés par le projet “Pour une approche globale de la gouvernance des migrations et de la mobilité de main-d’œuvre en Afrique du Nord (THAMM)” ou les employeurs en Allemagne.

Durant la période d’apprentissage en Allemagne, les apprentis recevront de leur entreprise formatrice une allocation mensuelle de formation conformément à la réglementation allemande.

Pour plus d’informations, les personnes intéressées peuvent consulter l’adresse : http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php

THAMM est mis en œuvre conjointement par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la GIZ Tunisie. Il est financé par l’Union européenne (à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne pour l’Afrique (EUTF) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.

Ce programme se poursuit du 1er novembre 2019 jusqu’au 31 octobre 2022. Il est mis en œuvre en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Egypte et en Libye.