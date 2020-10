La Tunisie est classée via son Startup Act, 23ème sur une trentaine de pays à la pointe du digital et 1ère dans la région Afrique et moyen Orient, selon la “Startups Without Borders” qui vient de publier son Indice d’attractivité, le “Startup Visa Programs Attractiveness index”.

Le ministère des Technologies de la Communication, a indiqué sur sa page facebook, qu’une autre fois, le “startup Act fait preuve de sa visibilité à l’échelle internationale et ce après avoir remporté le prix du meilleur programme pour la catégorie ” climat convenable aux affaires ” lors du forum SMSI (Sommet mondial sur la société de l’information), de l’UIT (Union internationale des télécommunications).

“Ces résultats sont le fruit de l’engagement de la Tunisie et le rôle du Startup Act pour la promotion de l’entreprenariat innovant, favorisant ainsi, une meilleure connexion avec l’écosystème entrepreneurial national et international”.

Il est à rappeler que jusqu’à septembre 2020, 338 startups ont été labellisées dans le cadre du programme Startup Tunisia.

La société “Startups Without Borders” ( Startups sans frontières), est spécialisée dans l’événementiel.

Elle met en relation les entrepreneurs réfugiés et migrants les plus ambitieux avec des ressources pour développer leur entreprise.