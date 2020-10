Une première année (avril 2019 – avril 2020) et un premier bilan pour le programme Startup Act avec 248 labels octroyés pour 416 candidatures et un taux d’acceptation de 70%.

Avantages octroyés par le Label

Bourse de vie : 96 fondateurs bénéficiaires 61 start up bénéficiaires 668 mille dinars déboursés.



Congé pour création de Start up (65% secteur public – 35% secteur privé): 17 start up bénéficiaires 20 congés pour création d’entreprises.



Prise en charge CNSS : 168 start up bénéficiaires.



Age des start up :

La population des start up labellisées est âgée, en moyenne, de 2 ans et demi. 38% des start up labellisées ont moins d’une année d’existence et 75% du total sont âgées de moins de 3 ans.

75,4% de startups labellisées sont dans le Grand Tunis.

Ces start up opèrent pour plus du 1/3 dans les secteurs du Business Software & services, les MarketPlace, et les EdTech. Suivis par les FinTech, les Creative Industries et le HealthTech, soit pour ces 6 secteurs près de 60% des start up labellisées.

Six start up labellisées ont un total cumulé de 8 filiales à l’étranger dont la moitié en Europe, et le reste réparti entre la région MENA et l’Afrique.

L’Europe (et notamment la France) reste la 1ère destination d’expansion internationale des startups labélisées.

A propos

le Label Startup est un label de mérite accordé à toute société de droit tunisien qui respecte les critères de labélisation. Ce label est la clé de voûte pour accéder à l’univers Startup Act et ses avantages. Pour obtenir le label, la société remplit un formulaire de candidature en ligne via le Portail des Startups.

Pour les personnes physiques n’ayant pas encore créé leurs sociétés, elles peuvent postuler au Pré-Label. En cas de conformité au regard des critères d’innovation et de scalabilité, le candidat se voit attribuer un Pré-Label valable 6 mois le temps de finir les procédures de création de la société et de vérifier les critères d’âge, de taille et d’indépendance du capital avant l’octroi du Label Startup.