Au total 16 Labels Startups et 10 Pré-labels ont été octroyés jeudi 9 avril, à l’occasion de la première E-cérémonie de labellisation des Startups, indique le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale dans un communiqué.

Le département a assuré que la session de mars 2020 du “Startup Act” s’est bien déroulée, grâce à un parcours full-digital.

La première E-cérémonie de labellisation des Startups a eu lieu en présence des membres du collège et de l’équipe exécutive du “Startup Act“, ainsi que les responsables des nouvelles Startups Labellisées.

Au cours de cette E-cérémonie, le ministre des Technologies de la communication et de la Transformation digitale, Mohamed Fadhel Kraiem, a salué la contribution des Startups dans l’effort national pour la lutte contre le virus Corona à travers leurs solutions et applications numériques, dont certaines sont déjà exploitées au niveau des secteurs vitaux tels que le secteur de la santé.

Le Ministre a profité de l’occasion pour présenter ses meilleurs vœux à la communauté tunisienne des Startups à l’occasion du 1er anniversaire du “Startup Act” lancé officiellement le 05 avril 2019 et qui compte déjà 12 sessions de labélisation, 416 candidatures via le portail des Startups, 248 Startups Labellisées et 42 Pré-labels accordés non encore transformés.

Il a salué l’engagement du Collège des Startups et de l’équipe exécutive du “Startup Act” comportant des cadres de l’administration et des volontaires du secteur privé et de la société civile.