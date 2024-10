Le chef du gouvernement Kamel Madouri a annoncé le renforcement des mécanismes du système « Etudiant entrepreneur promoteur » et la facilitation de son accès, samedi matin à la Kasbah, Lors d’une cérémonie honorant un groupe de jeunes et de startups pour leur excellence dans les concours et prix internationaux dans le domaine de l’innovation et de la créativité.

Madouri a indiqué qu’un programme de reconversion dans les métiers du numérique a été lancé dans le cadre du développement de l’esprit de leadership chez les jeunes, du développement de leurs compétences dans le domaine des technologies modernes et numériques et de les doter des moyens et capacités nécessaires pour lancer des projets innovants dans le domaine de la technologie et des technologies numériques modernes et de l’investissement dans le renforcement des capacités humaines.

Il a ajouté que 90 jeunes diplômés du gouvernorat de Kasserine et des délégations d’Ettadamon et de Sidi Thabet (gouvernorat de l’Ariana) ont bénéficié de la première phase pilote de ce projet, qui inclura dans une deuxième phase les gouvernorats de Sidi Bouzid, du Kef, de la Manouba et Tozeur avant la fin de cette année .

Il a rappelé que les programmes et projets en faveur des start-ups tunisiennes sont nombreux et comprennent l’accompagnement, l’encadrement et le financement, soulignant qu’environ 150 start-ups ont bénéficié jusqu’à présent d’un financement d’une valeur de plus de 4 millions de dinars.

Madouri a souligné l’engagement de la Tunisie à encourager l’entrepreneuriat en adoptant une nouvelle version du système “Startup Act 2 Point Zéro”, basé sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique et leur concrétisation dans le cadre des startups et des entreprises innovantes.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a annoncé le lancement, prochainement, de la plateforme « Auto-entrepreneur » , précisant qu’il s’agit d’une plateforme intéractive en ligne qui fonctionnera 24h/24 et 7 jours/7 et qui permettra à tous les jeunes tunisiens d’exercer des activités individuelles dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat, du commerce, des services et ceux actifs dans le secteur numérique créatif, et qui permettra aux entrepreneurs individuels d’adhérer à ce nouveau système.

A cet égard, il a indiqué que le gouvernement oeuvre à la numérisation totale du processus de création d’entreprises, notant que la Tunisie a une grande confiance en sa jeunesse pour relever les défis afin de les transformer en opportunités et en gains au profit du pays », a-t-il dit.

IL a également souligné l’engagement du gouvernement à fournir toutes les conditions et le climat propices, notamment en ce qui concerne l’éducation et les opportunités d’acquérir des compétences, en particulier dans les technologies de la communication et de l’intelligence artificielle.

Ont pris part à cette Cérémonie, plusieurs ministres, notamment ceux de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des technologies de la communication, de la santé, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’industrie et des mines, de l’énergie, de la jeunesse et des sports.