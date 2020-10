Nouri Lajmi, président de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), a indiqué que le soutien aux médias publics et aux radios associatives ainsi qu’aux associations actives contre les Fake news, constitue une des priorités de l’instance durant la prochaine étape.

Il s’agit de lutter contre les conséquences négatives de la propagation des Fake news sur la qualité des contenus médiatiques.

Au cours d’une rencontre organisée, vendredi, au siège de la HAICA, en présence des représentants de médias publics et de radios associatives, Nouri Lajmi a souligné que le rôle de régulation de l’instance consiste à permettre aux établissements médiatiques de s’approprier les techniques nécessaires pour lutter contre les Fake news, en particulier dans l’espace numérique et plus précisément sur les réseaux sociaux.

La HAICA, a-t-il ajouté, a entamé l’organisation de sessions de formation en faveur de journalistes travaillant dans les radios associatives sur les moyens de lutte contre la diffusion de fausses nouvelles.

Au cours de la rencontre, 12 ordinateurs portables ont été remis à la Télévision tunisienne, à la radio nationale et à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), ainsi qu’à des radios associatives et à des associations actives dans le domaine de lutte contre les Fake news.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme d’appui du PNUD à la Tunisie pour faire face à la diffusion de fausses nouvelles.

Rappelons que Nouri Lajmi a annoncé, le 24 septembre dernier, le lancement d’une plateforme de lutte contre les Fake news.