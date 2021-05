Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a signé, vendredi 28 mai 2021, un accord avec les établissements de la radio et de la télévision tunisiennes pour la détection des fake news (fausses informations) et l’instauration d’un partenariat en matière de formation et de sensibilisation aux questions touchant le secteur de la presse.

L’accord a été signé en marge d’une rencontre, à Tunis, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse sur le thème ” Médias et libertés fondamentales “, organisée à l’initiative du SNJT.

Amira Mohamed, vice-présidente du syndicat, a souligné dans une déclaration à l’agence TAP que cet accord implique un partenariat entre la plateforme ” La Tunisie enquête “, spécialisée dans la détection des fake news, et la radio et la télévision tunisiennes.

” La Tunisie enquête ” est une plateforme indépendante au sein du SNJT, ouverte à tous, et travaillant selon les normes internationales, a expliqué la responsable syndicale.

” Elle constituera une référence pour les journalistes et les citoyens, permettant de s’assurer de la véracité et de l’authenticité d’une information et offrant ainsi au public une information vérifiée et de qualité “, a souligné Amira Mohamed, relevant qu’une certaine confusion existe chez les citoyens au sujet des diverses pages Facebook et les pages et sites officiels des médias.

” La Tunisie enquête ” a déjà une page Facebook active et lancera prochainement son site Internet, a-t-elle ajouté.

Lassaad Dahech, président-directeur général de la Télévision nationale, a pour sa part indiqué que l’accord permettra également aux journalistes de se perfectionner et de couvrir les diverses activités du SNJT.