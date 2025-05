Un colloque sur le bon usage du numérique et de l’intelligence artificielle dans la production journalistique de qualité se tient les 20 et 21 mai, à Tunis, à l’initiative de la Deutsche Welle Akademie, en collaboration avec le Programme d’appui aux médias en Tunisie II (Pamt2).

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable communication au sein de l’académie, Cyrine Ben Saad, a précisé que ce colloque examinera plusieurs points dont l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la production du contenu journalistique ainsi que les obstacles rencontrés par les journalistes dans l’utilisation de ces nouveaux outils.

L’objectif de cette conférence, a-t-elle fait savoir, est de mettre l’accent en particulier sur le respect de l’éthique journalistique et des critères de qualité et de professionnalisme lors de l’utilisation des applications d’intelligence artificielle.

Le colloque sera couronné par des recommandations destinées aux établissements médiatiques et aux journalistes pour une meilleure utilisation des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle, a-t-elle ajouté.

Le colloque représente aussi une opportunité de réseautage clé pour les participants (journalistes et experts de Tunisie, d’Algérie, de Libye, du Maroc, de France, d’Allemagne et d’Afrique du Sud). Il s’agit d’aider les médias et les journalistes en Tunisie et dans la région à développer et à faciliter leur travail et à améliorer les contenus médiatiques, a-t-elle dit.

En Tunisie, a-t-elle estimé, il y a des institutions médiatiques émergentes qui s’orientent vers la transformation numérique et l’utilisation des technologies modernes, d’une part, et des médias traditionnels qui demeurent « réticents » à utiliser ces outils, d’autre part. Et d’ajouter : afin d’être au diapason de ces transformations, des sessions de formation et des ateliers animés par des experts sont nécessaires pour garantir une utilisation à bon escient de ces outils et bénéficier de leurs avantages sans en être trop dépendants, a-t-elle relevé.

Les participants à ce colloque, dont des représentants de la Délégation de l’Union européenne, du Programme de soutien aux médias et de l’Ambassade d’Allemagne en Tunisie, ont été unanimes à souligner la nécessité de dépasser les réticences vis à vis des nouvelles technologies numériques et à tirer profit de ces avancées technologiques.

L’intelligence artificielle est, aujourd’hui, une réalité inévitable. Pour eux, elle offre un potentiel important pour produire du contenu journalistique de manière plus rapide et plus efficace. Cela permet de gagner du temps et d’alléger la charge de travail des journalistes, ce qui leur permet de se concentrer sur des tâches plus créatives et analytiques, ont-ils estimé.

Ils ont, toutefois, souligné que ces nouvelles technologies ne peuvent pas remplacer les journalistes, malgré leur importance pour les aider à produire du contenu de qualité.