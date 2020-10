Le projet TEX-MED ALLIANCES vient de lancer l’initiative “Fashion Restart” (Relance de la mode) pour donner un nouveau souffle au secteur du textile-habillement méditerranéen. Il s’agit de quatre initiatives-cadres visant à aider les micros, petites et moyennes entreprises méditerranéennes (y compris les startups) et les structures de soutien à ce secteur, à se rétablir de la crise du coronavirus.

Constatant la nécessité d’une restructuration de l’industrie mondiale du textile, sous l’effet de la pandémie COVID-19 qui fait exploser les ventes en ligne et changer les comportements des consommateurs, Fashion Restart fournira à la fois des services de conseil et des ressources financières pour développer de nouvelles opportunités commerciales par le biais d’alliances transfrontalières entre les entreprises méditerranéennes et d’autres acteurs économiques.

Le projet TEX-MED, alliances des textiles méditerranéennes pour le développement des entreprises, l’internationalisation et l’innovation, est financé par l’Union européenne dans le cadre du programme ENI CBCMED. Il cible le secteur du textile et habillement dans 7 pays méditerranéens à savoir la Tunisie, l’Espagne, l’Italie, la Grèce, l’Egypte, la Jordanie et la Palestine et vise à favoriser le développement des activités Textile et Habillement à travers la coopération transfrontalière dans 3 domaines: l’internationalisation, l’innovation et l’économie circulaire.

“Fashion Restart” vise à identifier des modèles économiques innovants à travers le développement d’alliances entre fabricants, designers et détaillants pour le développement de nouvelles collections adaptées aux marchés méditerranéens. L’idée est de lancer des collections conçues en tenant compte du climat, des couleurs et de la culture méditerranéenne.

Elle englobe quatre initiatives spécifiques. Il s’agit d’abord de l’initiative “Local Regional Brand” (Marques régionales locales) ayant pour objectif de créer des alliances entre petits producteurs et petits détaillants, où les concepteurs et développeurs de produits locaux joueront un rôle de catalyseur.

Il s’agit deuxièmement de l’initiative “Fashion Hubs Network” (Réseau des centres de la mode), visant à fournir des outils de prévision des tendances de la mode et à développer des formations spécifiques.

La troisième initiative est la “Technical Textiles for Mediterranean” (Textiles techniques pour la Méditerranée) qui ambitionne de promouvoir l’utilisation de textiles techniques pour confectionner des vêtements d’été confortables.

La quatrième initiative est intitulée “New Memo” ( Nouveau mémo) qui a pour fin de transformer les modèles commerciaux réussis en une nouvelle marque partagée caractérisée par un design haut de gamme, un confort élevé, des matériaux naturels / recyclés et des processus durables. Les entreprises intéressées peuvent postuler à partir d’octobre 2020 jusqu’au 7 décembre 2020 pour obtenir un soutien financier pouvant atteindre 10000 € et bénéficier de ces initiatives. Après la sélection des participants et un premier apport de fonds, l’initiative Fashion Restart sera mise en œuvre entre janvier 2021 à juin 2022.