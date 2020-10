Une convention a été signée dans la matinée du lundi 12 octobre 2020 entre le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, le président directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Imed Turki, et le président directeur général de l’Office national des postes, Sami Mekki, pour le versement d’aides sociales exceptionnelles.

Ces aides sont destinées aux catégories vulnérables dont les familles pauvres et au revenu limité, les personnes ayant une faible retraite et quelques salariés et catégories de travailleurs installés à leur propre compte en vue de les aider à faire face à la pandémie de Covid-19, indique un communiqué publié par le ministère des Affaires sociales.