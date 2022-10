Antony Blinken, secrétaire d’Etat américain, vient d’annoncer une modeste somme de 60 millions de dollars (soit près de 197 millions de dinars tunisiens) pour soutenir les familles tunisiennes vulnérables.

Ce montant ne sera pas versé dans les caisses de l’Etat !

“Les États-Unis, déclare Blinken, continuent de se tenir aux côtés du peuple tunisien aux prises avec la crise économique et menacé d’insécurité alimentaire. Une insécurité exacerbée par l’agression de la Russie en Ukraine”.

Et d’ajouter: “Les États-Unis ont soutenu et continueront à soutenir le peuple tunisien”.

C’est l’Agence américaine pour le développement international (USAID) qui versera à l’UNICEF une aide directe à l’intention des familles vulnérables tunisiennes dont les frais liés à la rentrée scolaire.

Le fait est que les Etats-Unis font un distinguo “État – peuple” et montrent clairement leur désapprobation des politiques suivies par Kaïs Saïed, préférant l’UNICEF au ministère des Affaires sociales. Ils feignent d’oublier que la précarité en Tunisie n’a pas été uniquement exacerbée par le conflit russo-ukrainien mais a commencé lorsqu’ils ont soutenu le renversement d’un régime et son remplacement par des incompétents dont le seul mérite a été de clamer haut et fort leur allégeance à la toute puissante Amérique ! Ils ont détruit et l’Etat et les institutions.

Mais les puissants de ce monde invoquent des raisons que la raison ne connaît pas forcément!

A.B.A