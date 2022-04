Le ministre des Affaires sociales, Malek Zehi, indique que le Conseil supérieur de développement social (CSDS) sera invité à tenir sa première session et à examiner le dossier d’autonomisation économique dès la publication du décret l’organisant.

Il a fait cette déclaration lors d’une visite au gouvernorat de Zaghouan en compagnie du président de l’Instance générale de promotion sociale (IGPS), Ibrahim Ben Idriss, pour inspecter le déroulement du travail dans l’unité locale de promotion sociale à Bir Mcherga, le Centre de défense et d’insertion sociale, l’unité locale d’inspection du travail et de conciliation à El Fahs et la Direction régionale des affaires sociales à Zaghouan.

Zehi a également visité les ateliers du Centre de défense et d’insertion sociale à El Fahs pour les enfants en décrochage scolaire et les enfants issus de familles nécessiteuses. Il s’agit de l’atelier de confection, des arts et de métiers, de technologies et autres visant à inculquer des compétences permettant leur insertion dans la société et le marché du travail.

S’agissant des aides octroyées à l’occasion du mois de ramadan, Zehi a rappelé que les aides financières ont été mobilisées au profit de 275 000 familles d’une valeur de 60 dinars par famille. Et à partir du 24 avril, des aides seront distribuées au profit de 278 000 familles d’une valeur de 60 dinars par famille à l’occasion de l’Aïd El Fitr, a ajouté le ministre.

La valeur des aides octroyées au cours du mois de ramadan est estimée à 9 millions dinars.

280 000 familles nécessiteuses bénéficient d’allocation permanente d’une valeur de 200 dinars par mois, a rappelé Zehi. Le nombre des bénéficiaires sera augmenté avant la fin de l’année en cours pour atteindre les 310 000 familles, a affirmé le ministre.