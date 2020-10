Le ministère de la Fonction publique et de la Gouvernance appelle les citoyens à s’orienter vers les services proposés par les structures publiques sur leurs sites officiels.

Le but est d’éviter les déplacements aux services concernés et de garantir la continuité du service public, conformément aux mesures en vigueur de lutte contre la propagation de la pandémie et de réduire ses répercussions négatives aux niveau sanitaire, sociale et économique.

Dans un communiqué rendu public vendredi 9 octobre 2020, le ministère précise que le site web de la Fonction publique à la présidence du gouvernement www.idara.gov.tn comporte la liste des services accessibles par le net ainsi que la liste des sites web et courriers électroniques des ministères, des établissements et des structures publics pour interagir et communiquer directement.

Le ministère indique à cet effet que les usagers du service public peuvent signaler par courrier électronique sur l’adresse uae@pm.gov.tn tout dysfonctionnement des services en ligne, notamment en cas de non réponse à un courrier électronique envoyé à l’une des structures publiques.

Le département ministériel fait savoir qu’une cellule nationale a été mise en place au sein des services de la ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Fonction publique, Hassna Ben Slimane, pour assurer le suivi des services administratifs en ligne et la communication à distance avec les structures publiques.