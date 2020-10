Le président de la République Kais Saied s’est entretenu mardi au palais de Carthage avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Le ministre a fait part au chef de l’Etat des résultats de la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques, permanentes et consulaires ainsi que de l’état d’avancement de l’application des recommandations issues de la conférence.

La rencontre a été, également, l’occasion de passer en revue la participation de la Tunisie aux différentes réunions de la 75ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies et à aux activités qui se tiennent en marge de cet événement onusien, notamment la réunion virtuelle sur la Libye tenue lundi par visioconférence. Cette réunion de haut niveau a traité de l’avenir du processus politique en Libye.

Jerandi avait rappelé lors de son allocution prononcée à cette réunion, l’approche du Président de la République pour une sortie de crise en Libye ainsi que la disposition de la Tunisie à aider les libyens à rétablir la sécurité et la stabilité dans leur pays.

Le chef de l’Etat a pris connaissance, également, des rendez-vous et échéances diplomatiques à venir.

Kais Saied a mis l’accent sur la nécessité pour la Tunisie de se constituer en force de proposition et d’initiative au sein de l’ONU et du Conseil de sécurité et dans les différents espaces d’appartenance.