L’Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (ASVN) qui œuvre activement à l’inscription de la Harissa au Patrimoine de l’Humanité propose cette année une édition virtuelle du festival de la Harissa programmée du 1er au 4 octobre 2020 à Nabeul.

Dans un communiqué publié, lundi, les organisateurs expliquent le choix d’une édition virtuelle qui est dicté par une conjoncture sanitaire marquée par la pandémie de la Covid-19. Le public aura l’occasion de suivre en live streaming sur les réseaux socio-numériques, les expériences et découvertes gustatives proposées par un casting prestigieux de chefs et de producteurs de renom.

L’association a annoncé le programme complet de cet événement annuel d’art culinaire qui revient sur l’histoire de l’art culinaire en Tunisie et en région nord africaine. Le festival sera placé sous les bons auspices de la distanciation sociale et des gestes barrières et où La Harissa, star des produits du terroir tunisien, est présente dans ses différentes déclinaisons.

A cet effet, l’Association rappelle son association avec l’Institut national du patrimoine (INP) dans la préparation du dossier de candidature pour l’inscription de “la Harissa : savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales” sur la Liste Représentative de Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.

Des conférences scientifiques animées par des professeurs et des chercheurs seront diffusées sur les réseaux sociaux du festival. Trois thèmes en lien avec les arts culinaires de l’antiquité jusqu’à nos jours sont prévus avec notamment ” La Harissa tunisienne, dossier de candidature sur la liste représentative de l’Unesco ” par Ismahen Ben Barka, chargée de recherche à la direction centrale de l’INP, section patrimoine immatériel).

” Les traditions Culinaires au Moyen Age ” et ” Manger en Afrique du Nord antique ; connaissances, célébrations et valorisations ” seront respectivement présentées par Riadh M’rabet de la Faculté des Lettres de Kairouan et Adel N’Jim, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et Sociales de Sfax.

Il y aura également une présentation du livre de cuisine ” Lettres de Noblesse de la gastronomie tunisienne ” de Gilles-Jacob Lellouche. Cet opus publié aux Editions Dar El Dhekra, 2019, est doublement lauréat aux Gourmand World Cookbook Awards 2020 dans les catégories ” Afrique ” et ” Littérature culinaire “.

Au menu du festival, un nouveau casting de chefs prestigieux régalant les gourmets à travers des “Cooking Shows” (ateliers et démonstrations culinaires) et des stands de producteurs locaux.

Le festival de la Harissa fait peau neuve à travers de nouvelles têtes d’affiches et des Cooking Shows inédits et insolites, notamment: Un Hamburger ” Spécial festival de la Harissa “, un ” mchalouat ” revisité… à la Harissa, un plat de la cuisine judéo-tunisienne à base d’Harissa et ” La Ftira Loca”.

Le programme prévoit aussi un atelier de fabrication d’Harissa traditionnelle, dite ” Arbi “, à la vapeur et d’autres plats traditionnels fignolés par des professionnels des métiers de bouche. Sans oublier les plats du patrimoine culinaire nabeulien qui sont confectionnés par des femmes ménagères et des passionnées de la cuisine traditionnelle.

Depuis 2015, l’Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (A.S.V.N.) a su imposer cet événement dans l’agenda culturel comme le festival phare de la gastronomie en Tunisie.

Ce format en ligne permettra aux gourmets avisés ou curieux alléchés de savourer à distance l’ambiance chaleureuse et piquante du festival avec cette fois, un panel de chefs encore plus créatifs.