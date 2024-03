Les moyens de développer et promouvoir l’art culinaire tunisien et valoriser le patrimoine alimentaire national en général ont été au centre d’une réunion, tenue, jeudi, à Tunis, entre le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine et les premiers responsables de structures professionnelles touristiques.

Il s’agit du directeur exécutif de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques, Mohamed Hawas, le président de l’Association tunisienne des professionnels de l’art culinaire, Taieb Bouhadra, et le directeur général du Salon International de l’Alimentation pour l’Afrique (IFSA Africa).

La réunion a permis de passer en revue les préparatifs et les démarches engagées en prévision de la deuxième édition du Salon International de l’Alimentation pour l’Afrique, qui se tiendra, du 3 au 5 juillet 2024, au Palais des Expositions du Kram.

Un espace sera réservé, lors de cet évènement, à la promotion de l’art culinaire tunisien, notamment les plats traditionnels.