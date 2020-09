Bénéficiaires du projet “Vision Solidaire”, ils sont trente jeunes, âgés de 18 à 28 ans, issus de quartiers marqués par des situations sociales handicapantes se lancent dans une première expérience professionnelle baptisée ” Shawarie ” ou rues, un projet porté et réalisé par la Maison de l’Image soutenu par la Fondation Drosos, l’Union Européenne, l’Agence Française de développement et l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation (ARRU).

Ce projet, informe un communiqué de presse de la maison de l’image, s’inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation des quartiers d’habitation informelle (PRIQH) en Tunisie, qui a pour but d’aider les habitants de ces cités désavantagés à mieux s’intégrer dans leur commune, à améliorer leurs conditions de vie, à dynamiser ou à créer une économie de proximité. Le PRIQH est financé par l’Agence française de développement (AFD) et l’Union Européenne (UE) dans le cadre de PROVILLE 2, et de la Banque Européenne de l’Investissement (BEI). La maîtrise d’ouvrage est confiée à l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation (ARRU).

Nourris d’une volonté et d’une ambition à franchir les murs, conscients de la valeur de la communication en tant qu’instrument de base pour alimenter la thématique de la ville durable en Tunisie, les bénéficiaires ont choisi l’image comme outil et leur expérience pour se frotter aux besoins des habitants de six quartiers du Grand Tunis, à savoir Chbedda, Saïda et Ennassim, Sfaxi et Oued Dabbegh, Bhar Lazraq, El Bokri et Saada.

Au contact de la population, caméra à l’épaule ou appareil photo en mains, les bénéficiaires du projet Vision Solidaire ont appris à poser les questions, à discuter d’une solution, à regarder et capter les images et les développer, à les projeter pour provoquer d’éventuels débats ; portant un regard neuf et lumineux sur les gens des quartiers.

Le résultat de cette aventure est une plateforme web dévoilant des reportages photos dressant les portraits des quartiers ainsi qu’une une série documentaire de 6 épisodes qui en disent long sur la vie des habitants et ce qu’ils pensent de leur environnement.

La Maison de l’Image est une institution culturelle fédératrice de talents artistiques, liés a? l’art visuel contemporain et implantée sur le Grand Tunis depuis 2014.

Elle a tissé patiemment des liens entre le public et les métiers de l’image en organisant des rencontres culturelles, en créant des projets révélateurs de talents et en œuvrant continuellement a? l’intégration des jeunes dans le monde professionnel.

Grâce à son réseau de professionnels et organismes affiliés, la Maison de l’Image œuvre pour que les différences se rencontrent, le dialogue se noue et que le moment de l’ouvrage prend tout son sens pour chacun avec passion et engouement.

La Fondation Drosos a pour mission de permettre aux personnes en situation précaire de mener une vie dans la dignité. Avec un ensemble d’organisations partenaires, elle développe et soutient des projets qui participent directement à l’amélioration durable et efficace des conditions de vie et elle cherche à produire un impact à long terme partout où elle agit.

La Fondation Drosos soutient en priorité le développement des compétences essentielles des personnes désavantagées : enfants, adolescents ou jeunes adultes, en promouvant la créativité et l’indépendance économique. Elle porte en elle la conviction que les compétences essentielles et les compétences techniques sont des éléments clés du développement personnel car elles permettent aux individus de prendre leur vie en main et d’apporter une contribution positive à leur communauté.

Créée en Suisse en 2003, elle doit sa création à une initiative privée et est reconnue comme organisation à but non lucratif. Elle est indépendante sur le plan idéologique, politique et religieux et elle est active en Egypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Palestine, en Tunisie ainsi qu’en Suisse et dans les régions de l’est de l’Allemagne.