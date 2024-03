L’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) prévoit d’intervenir, durant la période 2024-2028, pour la réhabilitation de plusieurs quartiers dans les communes de Kasserine, Cité Ennour, Foussana, Sbeitla et Sbiba, moyennant une enveloppe estimée à 55 millions de dinars (MD), a indiqué le PDG de l’ARRU, Ahmed Ezzeddine, dimanche, dans une déclaration à l’agence TAP.

Il a cité parmi les projets prévus, la réahabilitation du quartier Essalem à Foussana, dont les travaux ont déjà démarré, depuis le 19 janvier 2024, moyennant un coût de 4,1MD.

Ce projet comporte l’aménagement de routes, la création de réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, des eaux traitées et des réseaux d’eau potable en plus de l’éclairage public et l’intervention pour la réhabilitation de 100 logements.

Il s’agit également de la construction d’un espace industriel et d’une unité d’équipements collectifs (salle de sports, terrains, quartiers et jardins).

Toujours à Kasserine, l’ARRU va intervenir, selon le responsable, pour la réhabilitation de 5 quartiers dans le cadre de la deuxième génération des projets de l’agence. Ces projets portent sur l’amélioration de l’infrastructure et des logements en plus de l’aménagement d’espaces sociaux et économiques.

Des appels d’offres seront lancés, en avril 2024, concernant la réhabilitation de Cité Essourour à la commune de Sbeitla, l’embellissement de Cité Ezzouhour à Sbiba etle démarrage , dans les prochains mois, dans l’étude de réhabilitation du village de Bouzgam à Kasserine-sud outre le démarrage de l’étude concernant Cité Ennour à Kasserine-ville moyennant un investissement de l’ordre de 28MD.

Sur le plan national, les interventions de l’ARRU ciblent 160 quartiers durant la période 2024-2028, moyennant un coût global de 671MD, d’après son PDG, Ahmed Ezzeddine.