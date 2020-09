Un projet éducatif visant à impliquer les acteurs locaux (designers, textiliens, activistes de la société civile) dans le secteur de la mode, vient d’être lancé par Goethe-Institut Tunis et le collectif ” Pontalent “.

Dénommé ” Moodha Okhra “, en dialecte tunisien (et signifiant en français “la mode autrement”, a pour but de sensibiliser sur la mode durable et responsable, une mode qui respecte l’éthique et l’environnement, indique Goethe-Institut Tunis, dans un communiqué.

” La vision derrière ” Moodha Okhra “, est aussi de créer un réseau complémentaire, impliquant les acteurs locaux dans le secteur de la mode et de la société civile afin de co-construire ce projet “, a-t-on expliqué, de même source.

Ce réseau a également pour ambition de sensibiliser et fédérer une communauté active de créateurs, d’experts et de personnes engagées dans la mode durable et éthique.

En effet, “la mode et la consommation sont très politiques”, estiment les fondateurs de cette initiative, dans un proadcast qui présente la première saison de ” Moodha Okhra “, sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, souncloud…).

Le projet sera lancé en deux phases :

Dans un premier temps il sera destiné au grand public sensible au sujet de la mode durable avec un focus sur la sensibilisation et l’éducation.

Dans la seconde phase, il ciblera les entrepreneurs et les porteurs de projets de mode durable qui bénéficieront d’un accompagnement vers la production d’une collection avec le soutien de l’école “Convergence” et des experts dans le domaine à partir des invendus fournis par la fondation ” Indigo “.

Le designer tunisien, Chems Eddine Mechri, plus connu sous le nom de sa marque de design ” Né à Tunis “, est engagé dans ce projet de promotion de la mode durable. Déjà, ses designs son travaillés avec la fibre végétale de jonc, du bois d’olivier, ainsi que d’autres matériaux.

En Tunisie, une mode durable pourrait être une autre alternative aux consommations impulsives et excessives. Elle contribuera à changer les comportements de consommation ayant des effets néfastes sur les écosystèmes.

” Nous voulons proposer des alternatives pour de nouvelles attitudes plus équitable et durable envers la mode et l’environnement en parlant aux designers, experts et entrepreneurs textiliens “, ont laissé entendre les initiateurs de ce projet.

Avec un objectif d’impact et de sensibilisation dédié aux futurs activistes tunisiens, le projet ” Moodha Okhra ” pourrait ainsi déclencher un mouvement de mode ” amie de l’environnement ” et plus responsable en Tunisie.