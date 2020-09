Le projet tunisien Start up Act vient d’obtenir le prix du meilleur programme pour la catégorie “climat convenable aux affaires”, lors du Forum du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI) 2020, organisé lundi 7 septembre 2020, à distance par l’Union internationale des télécommunications (UIT).

Fadhel Kraiem, ministre des Technologies de la communication et de la Transition numérique, cité dans un communiqué, a saisi cette occasion pour souligner l’importance de ce programme dans la mise en place d’un cadre opportun favorisant l’innovation et l’incitation à l’initiative privée en Tunisie.

“La Tunisie oeuvre, à travers ce programme, à devenir un pôle des start-up en Afrique et dans le monde, et collabore avec le réseau Afrique Intelligente afin de mettre en exécution les recommandations du plan directeur des start-up et de faire profiter le reste des pays africains de son expérience dans ce domaine”, a-t-il noté.

Pour rappel, le programme de Start up Act a permis de favoriser une dynamique économique en Tunisie, à travers l’octroi de 300 labels de start-up.