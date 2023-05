L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), à travers son Réseau des Pépinières d’Entreprises (RNPE), annonce mardi, le lancement d’une nouvelle édition de son programme de formation et d’accompagnement, “Start’App II”, dédié aux porteurs de projets innovants.

Cette nouvelle session ciblera les entrepreneurs de la région de Kairouan, souhaitant décrocher le label STARTUP ACT et bénéficier des avantages y afférents. Elle sera organisée par la pépinière d’entreprises de Kairouan, au siège de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques (ISET), à Kairouan.

Ainsi, le parcours START’APII va débuter par une semaine de formation groupée du 12 au 16 Juin 2023 au local de la pépinière au profit d’une vingtaine de participants porteurs de projets innovants dans l’objectif de les former et les accompagner dans le processus de labellisation Startup Act.

Il s’agit aussi de les instruire sur les opportunités de réseautage et d’échange d’expériences et de leur présenter les avantages de financement et de valorisation de l’innovation.

Depuis plus de 20 ans, l’APII gère le Réseau National des Pépinières d’entreprises qui compte aujourd’hui 28 pépinières d’entreprises à travers toutes les régions de la Tunisie. L’Agence dispose d’un réseau de partenaires publics et privés qui développent conjointement des programmes d’appui à l’initiative privée, en contribuant au développement économique et social à travers les régions.