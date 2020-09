L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) annonce, lundi 7 septembre 2020, le lancement d’un appel à candidatures pour les Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche (EESR) pour accompagner la création ou le renforcement d’incubateurs universitaires dans 8 pays engagés dans le programme SAFIR: Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Tunisie.

SAFIR est, en effet, un programme en faveur de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et de l’inclusion économique de la jeunesse dans 9 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, indique un communiqué publié par l’AUF.

Cofinancé par l’Union européenne pour une période de 4 ans, SAFIR vise à soutenir plus de 1000 jeunes porteurs de projets à impact social, culturel et environnemental et la structuration d’un écosystème régional visant à accroître le dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics.

Selon la même source, le montant de la subvention attribuée dans le cadre de l’appel à candidatures, dont la date limite est fixée au 30 octobre 2020, est de 80 000 euros (plus de 250 mille dinars)

Les activités mises en œuvre avec la subvention allouée le seront pour une durée de 18 mois, à compter de la contractualisation avec l’AUF.

Plus de 7 millions de jeunes d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont étudiants. Afin de faire d’eux les acteurs du monde de demain, Safir prévoit la création ou le renforcement de 18 espaces d’incubation et d’innovation accessibles à tous au sein de campus universitaires des pays d’intervention du projet.

Ces établissements d’enseignement supérieur et de recherche seront sélectionnés à travers deux appels à candidatures. Ils bénéficieront d’un accompagnement technique et financier pour renforcer leur offre académique en entrepreneuriat social et créer des espaces d’incubation dédiés aux étudiants-entrepreneurs.

Cet accompagnement se déclinera en 3 phases :

une phase de diagnostic de trois mois adaptée aux besoins et spécificités locaux ;

une phase d’accompagnement d’un an axée sur la formation-action;

une phase d’évaluation à plus de trois mois.

Dans le cadre de ce premier appel à candidatures, 9 établissements d’enseignement supérieur et de recherche seront sélectionnés.