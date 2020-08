Une centaine d’agrandissements de cartes postales de la ville de Sousse datant de 1900 à 1920 sont visibles dans l’exposition intitulée “La perle du Sahel dans la mémoire des images” qu’abrite jusqu’à fin août la salle d’exposition du Musée archéologique de Sousse.

La reproduction de ces cartes d’images rares est présentée, du 16 au 31 août, dans le cadre de la 6ème édition de la manifestation “Ciné au musée” organisée du 16 au 19 août sur le même lieu, le Musée archéologique de Sousse. L’exposition est réalisée à partir d’une collection privée d’un Tunisien résidant en Italie, en l’occurrence Mohsen Mouelhi qui est l’un des grands collectionneurs d’images du patrimoine tunisien.

Dans un entretien avec l’agence TAP, ce passionné d’histoire et de décorations beylicales dit posséder “près de 8 000 pièces”. Sa collection est faite de “cartes postales représentant toutes les villes du pays, tous les timbres édités en Tunisie, des pièces de monnaie -en Bronze, en cuivre, en or et en argent-, des documents, des portraits, des croquis ainsi que des tableaux d’art sur la Tunisie”.

En dehors de sa profession en tant qu’interprète assermenté auprès des tribunaux italiens, ce collectionneur dit essayer de “récupérer notre patrimoine tunisien”. Il évoque une histoire de passion pour la collection d’images du patrimoine, commencée il y a près d’un demi siècle.

Ses débuts étaient avec les cartes postales. Il revient sur un souvenir lointain mais toujours présent dans son esprit de ses années de jeunesse. “Ce jour là alors que je venais de recevoir des cartes postales, au moment d’enlever les timbres, je faisait tellement attention par crainte de les abîmer”, se rappelle-t-il.

Sa collection est assez riche. Outre la Tunisie, les pièces d’art en sa possession proviennent de plusieurs pays dont la France, la Suisse, l’Allemagne, les Etats-Unis d’Amériques et l’Italie pays où il réside depuis 48 ans.

Une bonne partie de sa collection provient aussi de sa participation aux nombreuses ventes aux enchères sur internet. Il tient à préciser une quête d’assoiffé pour la perle rare qui va souvent vers des pièces uniques du patrimoine. La dernière pièce de sa collection est une tête de chameau en cuivre et un tableau peint en 1931 sur la ville de Zarzis, récemment achetés d’Amsterdam (Pays-Bas).

Ce collectionneur est un habitué des espaces d’art qui participe souvent à des expositions partout dans le monde, notamment en Tunisie et dans plusieurs villes d’Italie, comme Bergame ou Milan, sa ville de résidence.

Et les propositions ne manquent pas pour ce tunisien, enfant de la perle du Sahel largement sollicité comme étant l’un des grands collectionneurs en matière du patrimoine.

Il dit avoir eu une demande pour participer à la Foire de la Semaine de la Tunisie à Milan pour présenter sa collection d’image du patrimoine tunisien. Il ne cache pas sa fierté d’avoir même était “le seul qui possède les pièces nécessaires pour l’exposition”.

La présentation de cette exposition offre une visibilité pour l’une des initiatives actuelles essayant de faire perpétuer la vie culturelle et artistique en ces temps de crise sanitaire.

L’exposition accompagne une riche programmation du “Cinéma au musée” qui est parmi les rares manifestations culturelles et artistiques maintenues en cette période exceptionnelle et la nouvelle vague de la Covid-19.

Au musée archéologique de Sousse, toutes les précautions sanitaires sont prises pour assurer le bien être des visiteurs qui ont encore plus de dix jours pour découvrir l’exposition, ouverte quotidiennement de 9h à 17h.